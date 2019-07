Depois de massacre, presos de Altamira começam a ser transferidos

Depois do massacre que resultou em 57 detentos mortos no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRA), no sudeste do Pará, 16 líderes das facções envolvidas no confronto começaram a ser transferidos, nesta terça-feira (30), para outras unidades prisionais. Do total, oito serão realocados para presídios federais e oito ficarão isolados em unidades prisionais de Belém. Outros 30 detentos serão distribuídos em mais cinco prisões do estado. Na segunda-feira (29), dois grupos criminosos entraram em conflito no CRRA, onde uma das facções ateou fogo no lugar em que a rival estava no presídio. Quarenta e um detentos morreram asfixiados, enquanto outros 16 foram decapitados.