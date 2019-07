Familiares, amigos e fãs despedem-se de Ruth de Souza no Rio de Janeiro

O velório de Ruth de Souza, a primeira dama negra do teatro nacional, foi marcado por homenagens no Theatro Municipal, que fica na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. A atriz de 98 anos faleceu no último domingo (28), em um hospital de Copacabana, na zona sul da Capital, onde estava internada para tratar de uma pneumonia. Ruth de Souza foi a primeira atriz negra a subir no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1945, na peça O Imperador Jones, do dramaturgo americano Eugene O’Neill. Além do teatro, a atriz atuou em mais de 30 novelas da Rede Globo e também participou de produções cinematográficas. O último papel desempenhado pela atriz foi na minissérie Se eu fechar os olhos agora, veiculada pela TV Globo este ano.