Equipe brasileira de triatlo conquista medalha de ouro no revezamento misto

Na estreia da categoria revezamento misto do triatlo nos jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru, o Brasil fez história nesta segunda-feira (29). Com o tempo de 1h20m31s, a equipe formada por Luisa Baptista, Vittoria Lopes, Manoel Messias e Kauê Willy conquistou a medalha de ouro na última prova da modalidade. Ao todo, o Brasil obteve duas pratas e dois ouros no triatlo em solo peruano, chegando a sua melhor campanha na história neste esporte. Cabe ressaltar que esta edição marcou o retorno do triatlo misto na competição. A última vez que esteve presente entre as modalidades pan-americanas foi em 1995, na Argentina. Com esta medalha, o Brasil chegou a terceira colocação no quadro geral de medalhas, atrás apenas de México e Estados Unidos.