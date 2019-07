Festival de jazz e blues renova charme do inverno serrano em Gramado

O frio do fim de semana na Serra ganhou ares ainda mais charmosos pelas notas quentes da música de qualidade que ecoou pela cidade de Gramado, na serra gaúcha. Isso porque cantinas, restaurantes, bares e praças, além dos parques dos lagos Negro e Joaquina Rita Bier e a tradicional Rua Coberta, receberam atrações do Gramado Jazz & Blues Festival. Entre as diversas apresentações de fora e locais selecionadas por edital, o grupo Luciano Leães & The Big Chiefs (foto) fechou com chave de ouro a noite do último sábado (27) no palco da Rua Coberta. O público vibrou com o blues de New Orleans trazido pelo pianista e por seus músicos parceiros de longa data. O encerramento do evento foi com Andy Serrano Jazz Aces, no Maggiore Lounge e Bar do Hotel Wish Serrano, cantando clássicos do jazz, seguido por uma jam session com músicos participantes do festival. Nova atração, na alta temporada do inverno, de um dos destinos turísticos mais visitados do País, a iniciativa teve realização da Secretaria Municipal da Cultura de Gramado, que já confirmou uma segunda edição ampliada para 2020.