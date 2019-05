Cônsul-geral da Alemanha no RS recebe comitiva da Oktober de Igrejinha

O Cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Dr. Thomas Schmitt, recebeu, na quinta-feira (23), um grupo de representantes da 32ª Oktoberfest de Igrejinha. A comitiva foi recebida pelo diplomata que teve o primeiro contato com a Oktober em dezembro de 2018, quando participou, em Igrejinha, da Festa da Colheita, momento em que é realizado o repasse de recursos para as entidades regionais. Na pauta do encontro, a comitiva entregou ao cônsul-geral o convite para a solenidade de abertura da 32ª edição, dia 18 de outubro, e temas relacionados à valorização da cultura germânica.