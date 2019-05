Hamilton Mourão cumpre agenda de compromissos oficiais na China

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, caminha ao lado do vice-presidente chinês, Wang Qishan. Foi durante a cerimônia de boas-vindas na entrada do Grande Salão do Povo em Pequim, nesta quinta-feira (23), com as honras militares de estilo. Mourão abordou a importância dos negócios e trocas comerciais entre o Brasil e a China, enaltecendo o superávit que o nosso país tem com a China, pedindo mais valor agregado, em vez de vendermos apenas commodities ao gigante asiático, hoje a segunda economia mundial. Ao lado do vice-presidente chinês, Mourão comandou a quinta reunião a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban). Em semanas, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) irá à Pequim, com idêntico propósito, aumentar o intercâmbio comercial, aproveitando o possível vácuo no rastro da guerra de taxações nas importações/exportações entre Pequim e Washington.