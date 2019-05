Primeiros casamentos homossexuais são oficializados em Taiwan, após legalização

No primeiro dia que a lei de legalização de casamentos homossexuais passou a valer em Taiwan, na Ásia, cerca de 300 casais registraram-se em agências governamentais e correram para concretizar suas uniões. A decisão foi aprovada na semana passada em lei que autoriza "uniões permanentes exclusivas" para casais do mesmo sexo e permite que eles solicitem "registro de casamento" em agências governamentais - direitos pelos quais ativistas LGBT do país lutaram por duas décadas. Em 2017, o tribunal constitucional do país decretou que impedir o casamento de casais do mesmo sexo era inconstitucional e deu ao governo prazo de dois anos para introduzir uma legislação apropriada, ou uma lei de igualdade no casamento seria promulgada automaticamente. Esse prazo se encerrava justamente nesta sexta-feira (24).