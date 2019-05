Salão Internacional do Couro e do Calçado termina com vendas em alta

Consumidores transitam pelos corredores do Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC), nos pavilhões do Serra Park, em Gramado, que terminou nesta quarta-feira (22), após três dias e alta nas vendas. Desde a última segunda-feira (20), lojistas de todo o Brasil e do exterior tiveram a oportunidade de conhecer os lançamentos que a indústria calçadista brasileira preparou para a primavera e o verão 2019/2020. A feira mostrou um varejo cauteloso, mas comprador. Foram 400 expositores , 1,8 mil marcas de calçados femininos, masculinos, infantis, esportivos, bolsas e acessórios. No SICC, notou-se que um dos motes da vez no mercado calçadista é o conforto . Os resultados da feira, que chegou à sua 28ª edição, surpreenderam organizadores e expositores. Com as vendas em andamento, começa o planejamento para a próxima edição da feira. Em 2020, o SICC será realizado nos dias 18, 19 e 20 de maio, com uma projeção de crescimento de cerca de 15%, tanto no espaço da feira como no número de visitantes.