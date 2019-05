Estudantes gaúchos conquistam 3º lugar em olimpíada de aplicativos

Os alunos Pedro Braga, Gabriele Sparremberger e Nathan Castiglio, do segundo ano da escola estadual Otávio de Souza, ganharam o terceiro lugar da Olimpíada Nacional de Aplicativos (Onda), organizado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). O projeto de aplicativo Empreendimentos Sustentáveis, desenvolvido pelos jovens, ensina os usuários a diminuir danos ambientas com soluções simples, que podem ser realizadas em casa, e a reduzir o custo de contas de água e luz. Os estudantes tiveram como orientador o professor de Química da escola, João Paulo dos Santos, e o incentivo da professora de Letras e Literatura Rosemari Rodrigues. Os alunos constam que o maior desafio foi iniciar o projeto do zero. Para Pedro Braga, a participação na competição foi importante para estimular a criação de novos apps. "A gente já tem novos projetos em mente, queremos sempre mais", destaca o jovem.