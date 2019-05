Campanha do Agasalho já arrecadou mais de 50 mil peças desde o início da campanha

A mobilização pela Campanha do Agasalho 2019, lançada em 9 de maio, teve sucesso logo nos 12 primeiros dias de ação. O lançamento aconteceu cerca de um mês antes dos anos anteriores, para atender aos pedidos antes do frio chegar. No total, 55.689 peças de roupas e agasalhos foram doados e serão destinados à 103 instituições, distribuídas entre prefeituras e entidades carentes. A ressalva, no entanto, é em relação às peças infantis: somente 6.931 roupas chegaram até a triagem. O processo de seleção e destinação das vestimentas, de acordo com a Defesa Civil, passa por triagem, contagem e separação das peças. Após, o material é embalado e fica pronto para distribuição. Embora a doação seja amplamente estimulada neste período, a Central de Doações da Defesa Civil funciona o ano todo.