Semana chama atenção para diagnóstico e tratamento da esquizofrenia

A Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos (Agafape) promove, até sexta-feira (24), a Semana de Atenção à Esquizofrenia 2019. A presidente da Agafape, Marília Coelho Cruz, e um grupo da Agafape visitaram o Jornal do Comércio para divulgar o evento e realizar uma breve apresentação musical, cantando o hino da Agafape, Trem das Onze, de Adoniran Barbosa, e É preciso saber viver, de Roberto Carlos. A Semana inclui diversas atividades previstas para os próximos dias, na sexta-feira haverá atrações no Largo Glênio Peres, das 10h às 17h, com distribuição de panfletos informando sobre a doença no Centro da capital gaúcha. As bandas Municipal de Porto Alegre e da Brigada Militar e os Corais do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), da Agafape e Coral Integración irão se apresentar. Haverá ainda apresentação de dança circular e show com artistas regionais. Marília