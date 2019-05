Homem escala Torre Eiffel e monumento turístico é esvaziado

A cidade de Paris, na França, voltou todas as atenções para um fato inusitado na segunda-feira (21). Um homem de 40 anos escalou a Torre Eiffel, uma das principais atrações turísticas da cidade, sem qualquer tipo de proteção ou aviso prévio. A polícia francesa precisou isolar o local , e os turistas foram retirados do monumento por medidas de segurança. Após horas de negociação, bombeiros conseguiram retirar o invasor, que foi preso. Embora surpreendente, essa não é a primeira vez que uma pessoa tenta subir neste emblemático monumento de 324 metros de altura. Em outubro de 2017, o local foi completamente esvaziado em virtude da presença de um jovem que ameaçou tirar a própria vida. A Torre Eiffel, que este ano celebra 130 anos desde a sua construção, é o monumento mais visitado com acesso pago no mundo, com sete milhões de ingressos por ano.