Cerca de 585 milhões de pessoas participaram das eleições na índia

Eleitores indianos fazem fila para votar enquanto a Força de Segurança da Fronteira vigia uma assembleia de voto numa aldeia nos arredores de Amritsar, durante a sétima e última fase das eleições gerais da Índia, no último domingo (19). Cerca de 65% dos 900 milhões de eleitores da Índia participaram das votações - 585 milhões. Nesta segunda-feira (20), o Partido Bharatiya Janata (BJP) do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que as pesquisas de boca de urna apontam para uma vitória esmagadora do líder nacionalista hindu. As pesquisas da mídia corroboram a previsão. A recontagem oficial ocorre na quinta-feira (23). Nem Modi, nem o BJP reivindicaram até o momento a vitória. A aliança de Modi tem atualmente 336 cadeiras no Parlamento. O opositor Partido do Congresso deve duplicar suas 44 cadeiras de 2014, que constituíram um mínimo histórico desde a independência da Índia em 1947, mas ainda está muito longe de poder governar.