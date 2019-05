Corridas de rua trazem lazer e saúde a competidores em Porto Alegre

Cerca de 4 mil corredores participaram do Hospital Moinhos de Vento Poa 21k e do Circuito Poa Day Run, na manhã de domingo (19), no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. O evento promoveu competições nas categorias masculina e feminina, nos trechos de 3, 5, 10 e 21 quilômetros. Participando do circuito de três quilômetros ao lado dos dois filhos, o superintendente administrativo do Hospital Moinhos de Vento, Evandro Moraes, destaca o valor da corrida como forma de prevenção. "Estamos incentivando a prática de atividade física, prevenindo o risco de doenças, além de melhorar a qualidade de vida", explicou. O consultor técnico Leandro Roxo, de 46 anos, competiu na categoria 10 km. Ele destacou os ganhos que a corrida trouxe para sua vida. "Sou um atleta novo, iniciei no ano passado a atividade e já perdi 34 kg. Minha qualidade de vida, de sono e de trabalho aumentaram bastante."