O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira (16) a homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que lhe concedeu o título de Personalidade do Ano, em Dallas, no Texas. O evento foi deslocado para o Sul dos Estados Unidos, após polêmicas que envolveram o prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, em acusações contra o presidente brasileiro por racismo, homofobia e tomadas de decisões destrutivas contra o meio ambiente. Com um discurso de 11 minutos, Bolsonaro acabou se confundindo e errando seu próprio bordão ao tentar adaptá-lo para finalizar o discurso com uma homenagem aos EUA: “Termino com meu chavão de sempre. Brasil e Estados Unidos acima de tudo, Brasil acima de todos”, disse, trocando "Deus" por Brasil.