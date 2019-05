Primeiro ministro canadense oferece aço e madeira para reconstrução de Notre Dame

O primeiro ministro canadense Justin Trudeau (c) visitou Paris na quarta-feira (15) e prometeu ajudar com madeira e aço vindos do Canadá para a reconstrução da Catedral de Notre Dame, que pegou fogo em 15 de abril. "Essa é uma peça não apenas da história francesa, mas da história mundial e precisa ser preservada", afirmou Trudeau. A oferta de aço canadense para a restauração do monumento histórico - o mais visitado da Europa - ocorre em meio à discussão sobre as tarifas de aço e alumínio em reunião entre a chanceler canadense Chrystia Freeland com seu colega norte-americano, Bob Lighthizer, em Washington, a fim de resolver a disputa sobre as tarifas do metal. Também devem ser discutidas as ações comerciais da China contra os dois países.