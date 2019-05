CongregaRH conclui atividades na próxima sexta-feira (17)

O CongregaRH, congresso de gestão de pessoas que iniciou na quarta-feira (15) , busca traçar novos perfis e métodos de liderança e deve reunir até cinco mil pessoas até a sexta-feira (17) no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre. O evento atenta para o RH 4.0, uma nova tendência do recursos humanos que prioriza a gestão de colaboradores e líderes de uma empresa em detrimento de funções mecânicas, como pagamento de encargos e salários, controle de horários e outras atividades mais burocráticas que passam a ser executadas por softwares especializados. Paralelamente ao evento, ainda ocorre a ExpoCongregaRH, que reúne empresas de diversos segmentos, buscando fortalecer laços corporativos e incentivo ao networking. Promovido pela ABRH-RS, 57% dos participantes do evento são gestores de outros setores empresariais, o que reforça a importância de capacitar quem toma decisões.