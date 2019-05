Atos contra cortes na educação tomam as ruas de Porto Alegre

Bandeiras, cartazes e milhares de pessoas tomaram as ruas de Porto Alegre nessa quarta-feira (15) em protesto contra o corte de verbas anunciado para a área da educação . Os atos ocorreram em diversas cidades e levaram multidões às ruas. Somente em Porto Alegre, os organizadores estimaram cerca de 30 mil pessoas, que fizeram caminhadas pelas ruas do Centro da Capital e até abraço simbólico ao campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) durante a manhã e até à noite. Em São Paulo, cerca de 250 mil pessoas lotaram a avenida Paulista. Rio de Janeiro e demais capitais também registram grande adesão. O presidente Jair Bolsonaro, alvo de fortes críticas nos protestos, se pronunciou durante tarde nos Estados Unidos, onde cumpria agenda, e chamou os manifestantes de "idiotas úteis" e "massa de manobra"