O governo do Rio Grande do Sul antecipou o início da Campanha do Agasalho no Estado . Este ano, a mobilização começou um mês antes (em 2018, teve início no dia 4 de junho), atendendo aos apelos de quem não entendia o porquê de arrecadação sempre começar já no período mais frio do ano. A campanha foi lançada em solenidade no Palácio Piratini, e, diferentemente dos anos anteriores, não tem uma meta estabelecida de uma quantidade de materiais a serem arrecadados.