Bolsonaro e Benítez lançam a pedra fundamental da nova ponte entre Brasil e Paraguai

Na sexta-feira (10), o presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarcou às 13h30 em Foz do Iguaçu (PR) para lançar, juntamente com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benitez, a pedra fundamental da segunda ponte da integração, ligando os dois países. O evento de lançamento do empreendimento ocorreu no Marco da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. A ponte ligando Foz de Iguaçu, no Brasil, a Presidente Franco, no país vizinho, vai custar R$ 456 milhões. Foi assinado documento garantindo repasses de recursos da Itaipu Binacional para custear o projeto desenvolvido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit). A segunda ponte, como é tratada, é reivindicada pela cidade há 30 anos.