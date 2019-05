Piscina de bolinhas na prefeitura mede quantidade de doações da Campanha do Agasalho

Uma piscina gigante foi instalada pela prefeitura de Porto Alegre em frente ao Paço Municipal na quinta-feira (9). Ela servirá para medir a quantidade roupas doadas para Campanha do Agasalho 2019. A cada doação de roupa, a piscina receberá uma bolinha colorida. As marcas no medidor de doações mudam de acordo com o volume arrecadado, como um game. A meta desta edição é arrecadar 270 mil peças até o dia 15 de agosto. A campanha começou mais cedo em Porto Alegre neste ano, desde 15 de abril foram cerca de 45 mil peças de roupas. O tema da campanha este ano é “Esquenta Porto Alegre” e o lema é “Tem gente que não dá bola para o frio. Juntos, nós damos”. O ponto de coleta na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) recebeu 18.417 peças de doadores voluntários. Do total de donativos, 43.343 já foram entregues a 33 entidades, beneficiando 8.918 pessoas. Os pontos de doação podem ser conferidos aqui