Após três anos, vulcão Sinabung entra em erupção na Indonésia

O vulcão Sinabung, localizado na Indonésia, entrou em erupção nesta semana, liberando uma quantidade de fumaça que cobriu os vilarejos da região com cinzas. Ativo desde 2010, a última vez que o vulcão havia entrado em erupção foi em 2016, matando sete pessoas. A atividade do vulcão disparou nos dias anteriores à erupção, ocorrida na última terça-feira (7). Antes, moradores de vilarejos próximos chegaram a ser notificados sobre o risco de lava. Não foram reportados mortos ou feridos. Segundo o chefe de chefe da Agência de Mitigação de Desastres de Karo (BPDB), Martin Sitepu, a erupção atingiu duramente a economia local, devido aos danos causados pelas cinzas às plantações. Localizada no círculo de fogo, em uma área de fronteira de placas tectônicas, a Indonésia abriga cerca de 120 vulcões ativos.