Governo gaúcho dá a largada para a Campanha do Agasalho 2019

A mobilização pela Campanha do Agasalho começou mais cedo este ano no Rio Grande do Sul. Atendendo aos apelos de quem não entendia o porquê de arrecadação sempre começar já no período mais frio do ano, o governo do Estado antecipou o início das doações para essa quinta-feira (9). Eduardo Leite fez a primeira doação, um casaco usado por ele durante a campanha eleitoral do ano passado (foto). A campanha foi lançada em solenidade no Palácio Piratini, com a apresentações do Grupo Tholl, de Pelotas, e de Luiza Barbosa, gaúcha de Sapiranga que foi destaque na edição desse ano do programa The Voice Kids, da TV Globo. Diferentemente dos anos anteriores, a campanha de 2019 não tem uma meta estabelecida de uma quantidade de materiais a serem arrecadados. Veja como doar clicando aqui