Com protesto nas galerias, PEC do plebiscito passa em 2º turno na AL

Por 39 votos favoráveis e 13 contrários, os deputados estaduais gaúchos aprovaram em segundo turno, nesta terça-feira (7), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira da Constituição Estadual a obrigatoriedade da realização de plebiscito para autorizar a venda das companhias Estadual de Energia Elétrica (CEEE), de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) e Rio Grandense de Mineração (CRM). Em abril, a PEC já havia sido aprovada pelos parlamentares por um placar quase idêntico, com 40 votos a favor e 13 contra. Nas galerias do plenário da Assembleia, servidores gaúchos acompanhavam a sessão, portando cartazes de protesto contra a medida. A partir da promulgação da emenda pela Mesa Diretora da Assembleia, o governador Eduardo Leite poderá protocolar os três pedidos de Lei Complementar, um para cada estatal, pedindo a autorização para a venda das companhias.