Campanha nacional de vacinação colore estátua do Cristo Redentor

Considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno, a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, vestiu a 'camisa' do movimento nacional Vacina Brasil, lançado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta na última sexta-feira (3). A ação ainda contou com a participação do mascote Zé Gotinha, tradicional figura das campanhas, e teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância de manter a caderneta de vacinas em dia. O Vacina Brasil busca também desmentir eventuais notícias falsas a respeito da medida de saúde. A campanha de vacinação segue até o próximo dia 31 de maio em todo o País.