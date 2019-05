Balões gigantes dão show no Festival Internacional de Balonismo de Torres

Os balões gigantes foram a atração em Torres, no Litoral Norte gaúcho, durante o 31º Festival Internacional de Balonismo. A competição, considerada a maior da América Latina, que acabou no domingo (5), movimentou a cidade com a participação de 62 concorrentes e contou com a participação de grande público, que vibrou com a paisagem repleta de balões multicoloridos. Entre as provas e competições estiveram as tradicionais "Caça à Raposa" e "Prova da Chave". Na primeira disputa, os participantes deveriam perseguir de um balão em vôo livre, sendo o vencedor o balonista que se aproximasse mais do objeto. Já na segunda prova, a chave de um carro 0 km foi fixada no alto de um mastro de 6 a 10 metros de altura do chão e os concorrentes, após a decolagem, deveriam alcançar o objeto sem tocar no solo. O festival contou com atrações musicais, como a apresentação da cantora Anitta.