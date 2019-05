Duplicação da BR-116 começa a tomar forma no Rio Grande do Sul

A movimentação de homens e de máquinas é intensa nos trechos da BR-116 que estão sendo duplicado pelo Exército Brasileiro. A obra inclui dois lotes, de 50,8 quilômetros de extensão, entre os municípios de Guaíba e Tapes. A previsão é de que tudo fique pronto até 2021. Na sexta-feira (3), o comandante do Exército, Edson Leal Pujol, visitou o canteiro de obras e destacou a importância da construção para o desenvolvimento do econômico do Rio Grande do Sul. Cerca de 120 militares estão trabalhando no local, e o efetivo total pode chegar a 250 pessoas até o término da duplicação. O empreendimento é demanda antiga dos gaúchos.