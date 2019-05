Fórum Preparatório para a Copa América aborda Segurança Pública

Gestores e servidores públicos de órgãos federais, estaduais e municipais participaram do Fórum Preparatório para a Copa América, nesta sexta-feira (3), em Porto Alegre. O encontro abordou a importância de receber cinco jogos da Copa América de Futebol no Rio Grande do Sul nos meses de junho e julho e os diferentes aspectos relacionados à Segurança Pública. No total do fórum, foram seis painéis, que trataram temas diversos como aspectos relacionados ao planejamento operacional, as operações integradas dos órgãos de Segurança Pública e Defesa Civil, o Estatuto do Torcedor e ações direcionadas para os aspectos culturais e sociais, entre outros. Na ocasião, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, destacou a importância do evento para mostrar a hospitalidade característica do povo gaúcho. O encontro, foi promovido pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) e Secretaria do Esporte e Lazer (SEL).