Músicos e fãs se despedem da cantora Beth Carvalho

A cantora Beth Carvalho, que morreu na terça-feira (30), aos 72 anos, vítima de infecção generalizada, foi velada nessa quarta-feira (1º) na sede do clube Botafogo, no bairro homônimo da zona sul do Rio de Janeiro, ao som de sambas que se tornaram famosos na voz da artista. Torcedora entusiasmada do clube carioca, Beth chegou a gravar músicas de apoio ao time. Parentes, amigos, músicos e fãs compareceram ao velório, entre eles, Zeca Pagodinho e Dudu Nobre. Após a cerimônia, o corpo da cantora foi levada em um caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério da Penitência, no Caju (zona norte), onde foi cremado em cerimônia reservada aos familiares. Havia pelo menos dez anos que Beth Carvalho sofria de dores na coluna. Em 2012, a cantora fez uma cirurgia, mas o problema persistiu. Por conta disso, no ano passado, ela fez um show no Rio deitada em um sofá.