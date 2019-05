Exposição com mecha de cabelo de Da Vinci marca 500 anos da morte do artista

Terra natal de Leonardo da Vinci, a Itália é palco de uma série de exposições que marcam os 500 anos da morte do pintor, ocorrida em 2 de maio de 1519, quando Da Vinci tinha 67 anos de idade. O legado do artista, que transcende a barreira entre arte e ciência - como comprovam seus desenhos e experimentos -, está espalhado por diferentes museus do país. Uma das peças mais curiosas expostas é uma mecha do que seriam fios de cabelos de Da Vinci (foto), que vem chamando a atenção dos visitantes e da mídia. A relíquia foi encontrada recentemente em uma coleção particular e está exposta em museu que leva o nome do artista na região da Toscana. Conforme o presidente da Fundação do Patrimônio Leonardo da Vinci, Alessandro Vezzosi, a relíquia permitirá prosseguir na busca de realizar pesquisas sobre o DNA de Da Vinci.