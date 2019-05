Homenagens marcam 25 anos da morte do piloto Ayrton Senna

O piloto brasileiro Ayrton Senna recebeu homenagens em diversas partes do mundo nesta quarta-feira (1º), quando se completaram 25 anos de sua morte, ocorrida em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino da Fórmula 1, em Imola, na Itália. O local do acidente, a curva Tamburello, recebeu um cartaz gigante com a imagem de Senna (foto), onde fãs se aglomeraram escrever mensagens de homenagem ao ícone do esporte. O grupo escreveu o nome no cartaz com mensagens ao ídolo. No Brasil, cerca de 15 mil pessoas foram ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para o Senna Day Festival, promovido pelo Instituto Ayrton Senna. O legado do tricampeão mundial de Fórmula 1 foi lembrado pelos fãs. Houve corrida de kart e a exposição de um carro da McLaren Senna no autódromo.