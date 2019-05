Manifestantes fazem ato na orla do Guaíba para marcar o Dia do Trabalho

O Dia do Trabalho mobilizou milhares de pessoas por todo o Brasil em manifestações contra a reforma da Previdência e o aumento do desemprego no governo Bolsonaro. Em Porto Alegre, o ato contou com a união de entidades representativas e movimentos como a Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul (CUT-RS) e o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul (Cepers). A ação aconteceu na Orla do Guaíba e teve caminhada até o Gasômetro. De acordo com os organizadores, o ato foi o maior dos últimos anos e contou com a participação da população. No Rio Grande do Sul, também ocorreram manifestações em Caxias do Sul, Bagé, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Ijuí. Os presidentes das três maiores centrais sindicais do país, CUT, Força Sindical e UGT, comemoraram o ato unificado.