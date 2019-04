Estilista gaúcho Rui Spohr é velado no Theatro São Pedro

O corpo do estilista Rui Spohr sendo velado no Theatro São Pedro, no Centro de Porto Alegre, em cerimônia aberta ao público. Natural de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, ele faleceu na madrugada desta terça-feira (30), aos 89 anos. A causa da morte não foi divulgada. O estilista se tornou referência de moda no País. Foi o primeiro gaúcho a estudar moda na França. Antes disso, estudou Belas Artes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Dentre os feitos de sua respeitada carreira, o costureiro vestiu nomes nacionais, como a primeira dama Scila Médici (1971), e criou, em 1986, os uniformes femininos da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, modelo utilizado até hoje. Em 2018, com mais de 60 anos no mercado, o estilista anunciou o encerramento das atividades da Boutique Rui. A marca colocou o Rio Grande do Sul na rota da moda nacional.