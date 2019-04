Inundações deixam 31 pessoas mortas e 12 mil desalojadas na Indonésia

Fortes chuvas têm provocado deslizamentos de terra e inundações na província de Bengkulu, no oeste da Indonésia, e na capital Jacarta, desde a última sexta-feira (26). As inundações já causaram danos em casas, escolas, instalações públicas, fontes e canais de água das cidades atingidas. Na segunda-feira (29), o número de mortos subiu para 31. As buscas por 13 pessoas desaparecidas continuam em andamento, segundo autoridades. Mais de 12 mil pessoas estão desalojadas após as inundações. Entre os danos estruturais causado pelas chuvas, a infraestrutura de transporte foi atingida, cortando o fornecimento de eletricidade e dificultando a comunicação e a distribuição de materiais de assistência nas áreas afetadas, de acordo com o porta-voz da agência nacional de gerenciamento de desastres, Sutopo Purwo Nugroho.