Partido socialista vence eleições parlamentares na Espanha

O Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, venceu as eleições parlamentares na Espanha. No entanto, a conquista não garantiu maioria no governo , quadro considerado desfavorável pela redução de 50% da bancada do Psoe. As eleições também resultaram na entrada de deputados do Vox, a primeira legenda de ultradireita a chegar ali desde o fim da ditadura de Francisco Franco, em 1975. Outro destaque foi o alto comparecimento do eleitorado, de 75%, o maior desde 2004 (houve quatro pleitos desde então). A previsão para a próxima legislatura é que o partido tenha 123 cadeiras, o que representa quase 29% dos votos, um crescimento expressivo em relação às 85 atuais e a melhor marca desde 2008. O desempenho legitima Sánchez como líder partidário.