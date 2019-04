Governadores do Sul e Sudeste assinam carta a favor da reforma da Previdência

Governadores dos sete estados do Sul e do Sudeste, incluindo o governador gaúcho Eduardo Leite, assinaram na manhã de sábado (27) uma carta em apoio à reforma da Previdência. Em reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, João Doria (PSDB-SP), Romeu Zema (Novo- MG), Renato Casagrande (PSB-ES), Eduardo Leite (PSDB-RS), Carlos Moisés (PSL-SC) e os vice-governadores Cláudio Castro (PSC-RJ) e Darci Piana (PSD-PR) indicaram que a mudança no sistema de aposentadorias é fundamental. No entanto, eles criticaram alguns pontos da proposta do governo federal que tramita no Congresso. Eduardo Leite afirmou que a proposta da equiparação das alíquotas de policiais à prevista para os militares, de 7,5% a 10,5%, pode prejudicar as contas de estados. "O Rio Grande do Sul já aprovou, juntamente com outros estados, a alíquota de 14%. Este é um ponto que precisa de revisão", afirmou Leite. "Isso não afasta nosso apoio à reforma, mas precisa ser debatido".