Setor industrial puxa para cima o PIB gaúcho de 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul fechou com crescimento real de 1,2% pelo segundo ano consecutivo. O resultado estimado foi apresentado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), nesta sexta-feira (26). O dado leva em conta a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no Estado ao longo de 2018. A decorrência do crescimento se deve pelo desempenho dos setores do Comércio (+5,6%), Construção Civil (+5,2%) e Indústria (+5%). Por outro lado, puxaram para baixo o indicador os setores ligados à Agropecuária (-4,2%) e aos Serviços (-1%). “É um bom sinal, mas precisamos manter este caminho de crescimento por um tempo maior para que o crescimento econômico ajudar o Estado a reverter a sua crise fiscal”, destacou a secretária Leany Lemos.