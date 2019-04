Arena do Grêmio ganha iluminação verde pela prevenção de acidentes de trabalho

A Arena do Grêmio, no bairro Humaitá, em Porto Alegre, ganha iluminação verde durante o mês de abril. O 'Abril Verde' é um movimento de iniciativa popular com participação espontânea que chama a atenção da sociedade brasileira para a adoção de uma cultura permanente de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O movimento luta para marcar o mês de abril com a cor da segurança no calendário nacional. Foi escolhido o verde para simbolizar a segurança trabalhista devido a sua relação com cursos da área da saúde. Já o mês de abril foi escolhido devido ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, comemorado no dia 28. Na data, em 1969, a explosão de uma mina da cidade de Farmington, na Virgínia, nos Estados Unidos, matou 78 trabalhadores, caracterizando o episódio como um dos acidentes trabalhistas mais emblemáticos da história.