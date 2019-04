Viaduto da Borges de Medeiros recebe limpeza por bares participantes de concurso

Cartão postal do município de Porto Alegre, o Viaduto da Otávio Rocha localizado na rua Borges de Medeiros, no Centro Histórico sofre com o descaso por parte do poder público. Participando pela segunda vez do concurso Comida di Buteco, o empresário Renato Júnior ampliou a cozinha do seu bar e lavou o entorno do seu estabelecimento, o Armazém Porto Alegre, localizado no famoso viaduto. "Fazemos um movimento em prol do viaduto como forma de contribuir com a cidade. Desta vez, já vai nos ajudar também a ampliar a nossa pontuação no quesito Higiene", explica Júnior em nota. Na edição passada, a parte externa do local impactou o desempenho no concurso, entretanto, a preocupação com o viaduto vai além dos critérios do concurso. Há quatro anos atrás, Júnior realizou uma lavagem do local. O empresário cresceu no prédio em frente ao bar e também criou o blog Viva Viaduto, hoje fora do ar. Offiline, além da limpeza, Júnior também criou camisetas como a da foto e cartazes, com mensagens de preservação ao espaço. Na sua 20ª edição, o Comida di Buteco acontece em 21 cidades do país simultaneamente. O concurso termina no dia 5 de maio.