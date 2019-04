Indígenas acampam na Esplanada dos Ministérios em defesa de direitos

Com o lema "Sangue indígena. Nas veias, a luta pela terra e pelo território", o Acampamento Terra Livre, ato em defesa dos direitos dos povos indígenas, reuniu milhares de pessoas em frente à Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Entre os participantes estiveram pessoas de todas as regiões do país e também representantes de outros países, ligados à Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, Aliança dos Povos Indígenas do Arquipélago da Indonésia. A motivação do Acampamento é dar luz a questões políticas que interferem no seu cotidiano, como a defesa da transferência da Fundação Nacional do Índio (Funai) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também estão na pauta mudanças na demarcação de terras indígenas.