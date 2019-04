Terremoto nas Filipinas deixa 16 mortos e mais de 80 feridos

Equipes de resgate procuram sobreviventes em um supermercado no município de Porac, na província de Pampanga, nas Filipinas, depois que um forte terremoto atingiu a região norte da ilha. Pelo menos cinco pessoas morreram nesse prédio de quatro andares, que afundou devido aos tremores. O terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter atingiu o país na segunda-feira (22), deixando ao menos 16 mortos. Segundo o Conselho Nacional de Gestão de Redução de Riscos de Desastres das Filipinas (NDRRMC), há 14 desaparecidos e 81 feridos. O terremoto foi seguido por um outro de magnitude 6,3, que abalou a província de Samar, na região central do país, na madrugada desta terça-feira (23). Ainda não há informações sobre as vítimas. Somente em Pampanga foram 15 mortes, segundo a governadora Lilia Pineda. Ela solicitou que o estado de calamidade fosse declarado o mais rápido possível para ajudar as vítimas da tragédia.