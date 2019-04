Deputados gaúchos abrem caminho para privatização de estatais

Com 40 votos favoráveis, 13 contra e duas abstenções, a Assembleia Legislativa gaúcha aprovou , em primeiro turno na noite desta terça-feira (23), a Proposta de Emenda Constitucional que retira a obrigatoriedade de plebiscito para a venda de estatais do setor energético, as companhias Estatual de Enérgia (CEEE), Riograndense de Mineração (CRM) e de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás). Agora, o texto aguarda um intervalo de três sessões deliberativas para ser votado novamente, em segundo turno. Se aprovada novamente, a PEC abrirá caminho para a privatização dessas empresas, possibilitando a negociação com a União para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Do lado de fora, protestos de servidores das estatais e proteção do prédio feita pela Tropa de Choque marcaram a manhã.