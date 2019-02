Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em Porto Alegre

O aumento na tarifa de ônibus de Porto Alegre - que passa de R$ 4,30 para R$ 4,70 a partir do dia 13 de març o - foi motivo de protestos na última quinta-feira (21) em Porto Alegre. Na data, marcada pela reunião do Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu) que aprovou a alta do preço, cerca de 500 estudantes ocuparam a esquina democrática, no Centro Histórico da Capital, contra a alta do preço. O ato foi organizado por entidades representativas, como a União Gaúcha de Estudantes (Uges) e União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre (Umespa). O novo valor, acima da inflação no período, encarece 9,3% cada viagem. Além do novo preço da passagem, estavam entre as reivindicações dos estudantes a falta de ar-condicionado nos coletivos e o não cumprimento das tabelas de horários pré-estabelecidas.