Rodovias federais gaúchas estão sem controladores de velocidade

Motoristas que trafegam por rodovias federais que não foram concedidas no Rio Grande do Sul já perceberam que tem algo diferente nos pontos onde ficam os controladores de velocidade. As composições onde têm os painéis que medem a velocidade não estão funcionando. Muitas caixinhas dos pardais, como são chamados pelos gaúchos, desapareceram dos postes em que são fixados. Mesmo assim, muitos motoristas reduzem a velocidade, talvez por desconhecerem que não há a medição efetiva. Na BR-470, na região de Nova Prata (foto) a Bento Gonçalves, os aparelhos foram removidos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que trocou a empresa dos equipamentos. O contrato com a Eliseu Kopp encerrou em 14 de janeiro, com a retirada de aparelhos em andamento. A Fotosensores Tecnologia Eletrônica assume o serviço por cinco anos, com valor de R$ 83,6 milhões por dois lotes no Estado. O prazo de instalação vai até o fim de 2019. O Dnit diz que 17 dos 24 lotes no País do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV) estão em execução.