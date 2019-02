Prêmio Ozires Silva premia projetos de Empreendedorismo Sustentável

A 12ª edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável, um dos maiores prêmios nacionais da área, premiou os melhores projetos nos segmentos ambiental, educacional, social e econômico. A cerimônia aconteceu no Central Hall, em Curitiba no dia 13 de fevereiro. O evento é uma iniciativa do ISAE Escola de Negócios, com patrocínio do Sebrae Paraná, da Itaipu Binacional, da Copel e da Moondu, e contou com a presença do diretor superintendente do Sebrae-PR, Vitor Roberto Tioqueta, do diretor jurídico da Copel, Eduardo Barbosa e do vice-governador do Estado do Paraná, Darci Piana. O objetivo da premiação foi reconhecer os projetos de empresas, pessoas físicas e estudantes, cuja atuação sirva de referência para o desenvolvimento sustentável e promova impactos positivos na sociedade.