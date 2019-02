Ed Sheeran contagia público com hits e performance solo

Por uma hora e meia, o cantor britânico Ed Sheehan foi incansável em combinar conversas e músicas, das mais conhecidas a ritmos do pop, folk a rap. Sheeran mostrou domínio do palco, em exibição solo, na companhia de seu violão, ou muitos, que eram trocados a cada canção. O show em Porto Alegre , na noite de domingo (17), dia do aniversário do cantor, encerrou a turnê do álbum Divide, que teve passagem por São Paulo (dois shows) e a Arena, na Capital. Segundo a organização, foram vendidos mais de 41 mil ingressos. Sheehan disse que estava feliz em festeja o aniversário com plateia lotada e depois do show fez uma comemoração fechada, com a equipe e o cantor Messenger, que abriu a noite no palco. Hits românticos como Thinking Out Loud, Shape of You e Photograph fizeram os fãs cantarem hipnotizados pelo britânico.