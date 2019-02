Perseguição policial agita noite em bairro central de Porto Alegre

Moradores do entorno da avenida Princesa Isabel, no bairro Santana próximo ao Centro de Porto Alegre, tiveram um fim de noite atípico nessa segunda-feira (18). A avenida ficou bloqueada entre as ruas Gomes Jardim e São Luis devido ao desfecho de uma perseguição policial a acusados de praticar furtos na Zona Sul da Capital. A Brigada Militar (BM) começou a perseguir os ocupantes de um carro roubado que pertencia a um policial da corporação, na região da avenida Teresópolis. Antes de serem interceptados no trecho final da caçada na Princesa Isabel, os ladrões atropelaram um motoqueiro, que sobreviveu ao choque e à queda e saiu andando, após o socorro do Samu. Disparos foram ouvidos longe, e moradores foram atraídos pela movimentação de mais de dez viaturas e se aglomeraram ao longo da avenida. O trânsito teve de ser desviado. Dois assaltantes foram presos e um terceiro foi baleado e levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). A multidão se dividia entre aplausos aos policiais e xingamentos aos assaltantes.