Drama israelense vence melhor filme no Festival de Berlim

A produção israelense Synonyms, de Nadav Lapid, foi a grande vencedora do Urso de Ouro de melhor filme da 69ª edição do Festival de Berlim, encerrada na noite de sábado. O drama é centrado na figura de um jovem israelense que se refugia em Paris para escapar de sua própria nacionalidade. O grande prêmio do júri foi para Graças a Deus, do francês François Ozon, sobre o caso real de um padre de Lyon acusado de abusos sexuais de crianças de sua paróquia. A produção chinesa So long, my son, de Wang Xiaoshuai, levou os Ursos de Prata de interpretação masculina e feminina, para Wang Jinhchun e Mei Yong, respectivamente. O cinema brasileiro, neste ano, foi representado por 12 produções - entre elas, Marighella, de Wagner Moura, exibido em caráter hors concours e muito aplaudido.