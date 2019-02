Eduardo Leite participa de abertura da colheita da uva e da maçã

O governador Eduardo Leite participou, neste sábado (16), da cerimônia de abertura da colheita da uva e da maçã no Rio Grande do Sul. Os eventos ocorreram em Monte Alegre dos Campos e Vacaria (foto). "A gente sabe que, especialmente no caso da uva, houve episódios complicados, até com queda de granizo, que afetaram a produção, mas o povo gaúcho, resiliente e com disposição para trabalhar, garante ainda assim uma safra importante", disse Leite no evento. O Estado é o maior produtor de uvas e o segundo maior de maçãs do Brasil. A área de cultivo de maçã é de 14 mil hectares, distribuídos em 26 municípios, com destaque para a região dos Campos de Cima da Serra, que concentra 88% da produção gaúcha e 37% da nacional. Na mesma região, quase 30 milhões de quilos de uva foram colhidos em 2018, 663,2 milhões de quilos em todo o Estado, destinados à produção de sucos, vinhos e espumantes, segundo o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). A safra de 2019 deve ter uma redução de 10%, por causa das chuvas e do granizo.