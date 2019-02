Após oito meses, pedágio volta a ser cobrado na freeway

Motoristas que trafegarem na freeway (BR-290) voltam a conviver com uma antiga conhecida, a tarifa do pedágio . Após oito meses sem o gasto, devido ao fim da concessão da via à Triunfo Concepa, a cobrança retornou nesta sexta-feira (15), agora sob a gestão do Grupo CCR, que venceu a concorrência pela rodovia e outros três trechos de estradas federais gaúchas. Condutores voltam a pagar a tarifa nos postos localizados em Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. A CCR também assumiu a BR-448 (que não terá pedágio) e trechos das BRs 386 e 101, nos quais a tarifa só começará ser cobrada em 2020. Na freeway, a cobrança será diferenciada em cada um dos dois pontos. Em Gravataí, o valor unitário cobrado por automóveis é de R$ 4,40, e em Santo Antônio da Patrulha, a tarifa é de R$ 8,80. O valor só pode ser pago em dinheiro ou cheque.